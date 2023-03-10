У Украины все еще есть ресурсы держать Бахмут — Подоляк

У Зеленского заверили, что у Украины есть ресурсы и дальше защищать Бахмут от оккупантов.
У Украины и Вооруженных сил хватает ресурсов, чтобы защищать Бахмут.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Figaro.
"Сегодня у нас еще достаточно ресурсов, чтобы удержаться там. Мы также можем проводить небольшие контрнаступления в окрестностях. Но тактические изменения должны произойти", — сказал Подоляк.
По его словам, решение украинских командиров остаться в Бахмуте основывается на имеющихся ресурсах, их доставлении к военным, рисках для защитников и стратегической важности удерживаемой цели.
"На представление о реальности ситуации в Бахмуте влияет и отношение к нему СМИ: по данным российских СМИ, город уже взят", — добавил Подоляк.
Напомним, эксперт отметил, что каждый украинский защитник, сегодня обороняющий Бахмут, закладывает основу для будущего наступления Украины.
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