Как выглядит Бахмут сейчас: спутниковые фото показали самое адское место на фронте

Спутниковые снимки зафиксировали вид разрушенного Бахмута по состоянию на март, где продолжаются самые тяжелые на фронте бои.

Соответствующие снимки компании Maxar Technologies опубликовало The New York Times.

"На новых спутниковых снимках города на востоке Украины, где месяцами идет жестокая битва, видно, что мосты через стратегически важную реку разрушены", — отмечает издание.

Один из самых четких спутниковых снимков Бахмута за несколько недель показал существенные повреждения жилых домов, мостов и промышленных предприятий после длительных обстрелов и уличных боев.

На сделанном 6 марта снимке было зафиксировано, что мосты через реку Бахмутка были разрушены. Этот водоем разделяет город и его могут использовать украинские войска как оборонительную линию для сдерживания российского наступления.

Фото: Maxar Technologies

Некоторые из самых крупных повреждений видны в районах на восточной стороне города. Враг на этой неделе объявил, что якобы "контролирует" эту часть.

На еще одном сделанном 6 марта фото зафиксированы район и мост в южной части Бахмута, которые получили существенные повреждения за последние несколько недель.

Фото: Maxar Technologies

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Бахмут может вскоре "упасть". Однако в Минобороны Украины призывали доверять только военным, а не прогнозам: "Мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит".

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, актуальность обороны Бахмута с каждым днем только растет. Враг бросает туда наиболее боеспособные подразделения, в частности, штурмовые отряды "вагнеровцев".

По данным ВСУ, за 8 марта на Бахмутском направлении было 128 обстрелов и 41 боевое столкновение. В тот день там погибли 127 российских военных, еще 135 – были ранены.

Бахмут нужно держать: Сырский сделал громкое заявление

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