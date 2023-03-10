Тина Кароль на каблуках показала обольстительные танцы и ошеломила шпагатом на сцене

Артистка зажгла во время концерта.

Украинская певица Тина Кароль продолжает гастролировать со своей концертной программой по всему миру и собирать деньги для нашей победы.

Во время выступлений артистка любит удивлять зрителей своими номерами. На очередном концерте за границей исполнительница показала страстные танцы прямо на сцене. Тина на высоких каблуках станцевала перед зрителями под свой трек "Красиво", который перевела с русского на английский.

Кульминацией обольстительного танца Кароль стал потрясающий шпагат, вызвавший шквал оваций в зрительном зале. Видео с концерта поделилась фанаты певицы.

Для выступления певица выбрала стильные черные брюки и корсет с глубоким декольте, украшенным блестящими камнями. Дизайнером стильного корсета стал украинский дизайнер Иван Фролов.

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