Кристина Соловий представила нежный клип на саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня"

Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников выпуском клипа на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

В анимационном фильме песня в исполнении Соловий звучит в завершающей сцене фильма и помогает зрителям ярче испытать эмоции от просмотра. Кристина выступила автором слов, а также композитором "Лісової пісні".

Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник.

"Лісова пісня" Леси Украинки – моя настольная книга еще с детства, я была несколько раз на спектакле в театре Курбаса. Образ Мавки – мой любимый в украинском бестиарии. И у меня была мечта быть причастной к созданию нового культурного наследия Украины, которое является трибьютом Леси Украинке. Мне важно быть в этом процессе соавтором. Просматривая рабочие материалы мультфильма, я понимала, что в анимационном фильме история и образ Мавки совсем другие, чем в первоисточнике драмы-феерии Леси Украинки, то есть ее полное переосмысление. Следовательно, я видела своей задачей написать песню, лирика и музыка которой будет вдохновлена Лесиными поэзиями и стилем словописи", – поделилась Кристина эмоциями от работы над саундтреком для анимационного фильма.

В клипе пересекаются два мира: в одном – герои анимационного фильма, в другом – Кристина, которая сама становится Мавкой в реальном мире. Чудеса случаются с теми, кто в них верит.

Напомним, ранее Кристина Соловий в дуэте с Артемом Пивоваровым представили сказочный саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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