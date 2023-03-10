Христина Соловій представила ніжний кліп на саундтрек з анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня"

Українська співачка Христина Соловій потішила прихильників випуском кліпу на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

В анімаційному фільмі пісня у виконанні Соловій лунає у завершальній сцені фільму та допомагає глядачам яскравіше відчути емоції від перегляду. Христина виступила авторкою слів, а також композиторкою "Лісової пісні".

Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник.

"Лісова пісня" Лесі Українки – моя настільна книга ще з дитинства, я була кільканадцять разів на виставі у театрі Курбаса. Образ Мавки – мій улюблений в українському бестіарії. І я мала мрію бути причетною до створення нової культурної спадщини України, яка є триб'ютом Лесі Українці. Мені важливо бути у цьому процесі співтворцем. Переглядаючи робочі матеріали мультфільму, я розуміла, що в анімаційному фільмі історія й образ Мавки зовсім інші, ніж у першоджерелі драми-феєрії Лесі Українки, себто її повне переосмислення. Відтак, я бачила своїм завданням написати пісню, лірика і музика якої буде натхненна Лесиними поезіями та стилем словопису", – поділилася Христина емоціями від роботи над саундтреком для анімаційного фільму.

У кліпі перетинаються два світи: в одному – герої анімаційного фільму, в іншому – Христина, яка сама стає Мавкою у реальному світі. Дива трапляються з тими, хто вірить в них.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій у дуеті з Артемом Пивоваровим представили казковий саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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