Павло Зібров розповів, як родичі з Росії хотіли його "врятувати" і як Поплавський виручив під час війни

Артист поділився, як і за що живе з родиною під час повномасштабної війни.

Народний артист України Павло Зібров розповів, за рахунок чого живе з родиною під час повномасштабної війни.

В інтерв'ю Олесі Бацман Зібров поділився, що вони живуть "непогано". Попри те, що співак дає лише благодійній концерти, а його театр пісні наразі не працює, за словами виконавця, у них з родиною є певний статок який вони зібрали до повномасштабної війни.

Також Павло Миколайович зізнався, що його виручило те, що під час війни Михайло Поплавський запросив його очолити кафедру естрадного мистецтва у Київському національному університеті культури і мистецтв:

"Є якісь статки, які слава богу, були. Я ще викладаю. Пішов з 1 вересня до Михайла Михайловича Поплавського. Він мене попросив, каже: "Пашо, очоль кафедру естрадного мистецтва співу". Я прийняв його пропозицію. І я щасливий. Я спочатку думав, ні, я не хочу. Я 15 років викладав, потім у мене 7 років була перерва. Це така відповідальність. Поплавський каже, дай Марину (дружина Зіброва - прим.ред.): "Марина, це буде тобі на комуналку. Це буде зарплата на комуналку". І ви знаєте, виручає", - зізнався Зібров.

Павло Зібров з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Окрім того, пригадав артист, як на початку повномасштабної війни його родичі з росії пропонували прихисток йому та його родині:

"У мене родичі у Воронезькій, Курській, Липецькій областях за татовою лінією, у нас родичі й у Севастополі живуть. Там за декілька днів дзвонили, говорили, якщо у вас така тяжка обстановка, ми готові вас прийняти, приїжджайте. Бо у вас там небезпека, у вас там бандерівці захопили владу, фашисти, давайте до нас, ми все ж таки рідня. Зрозуміло, ми їх послали. Після цього ми не спілкувалися. Якщо до них дійде, що накоїв путін, їхня влада та їхній народ, тоді розмовлятимемо. Поки що це бетонна стіна", - прокоментував Павло Миколайович.

Зазначимо, що окрім благодійних концертів Павло Зібров також виступає й перед пораненими бійцями у шпиталях. Так, у січні артист приїхав підтримати поранених українських захисників у одному з госпіталів і заспівав для них.

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