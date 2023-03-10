Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Бельгія, 9 березня, визнала Голодомор геноцидом Українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Палата представників Бельгії також засудила сучасне маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", – відреагував Зеленський.

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Нагадаємо, парламент Болгарії у середу, 1 лютого, визнав Голодомор геноцидом українців.

Визнання Голодомору геноцидом українців

У світі вже 21 країна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Багато держав ухвалили це рішення 2022 року, коли Росія почала новий геноцид українців. Також депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, яка визнає Голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, геноцидом.

Від початку XXI ст. РФ заперечує Голодомор як геноцид українського народу, починаючи з ухвалення заяв, що висловлюють протест проти його міжнародного визнання як злочину проти українців, та завершуючи публічним спаленням Національної книги пам’яті жертв Голодомору і руйнуванням пам’ятників Голодомору.

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