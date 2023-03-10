Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинцев

Бельгия признала Голодомор геноцидом Украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Палата представителей Бельгии также осудила современное манипулирование исторической памятью со стороны русского режима в целях обеспечения собственного выживания.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", – отреагировал Зеленский.

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Напомним, парламент Болгарии в среду, 1 февраля признал Голодомор геноцидом украинцев.

Признание Голодомора геноцидом украинцев

В мире уже 21 страна признала Голодомор геноцидом украинского народа. Многие государства приняли это решение в 2022 году, когда Россия начала новый геноцид украинцев. Также депутаты Европарламента приняли резолюцию, признаваемую Голодомором, нанесенным советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом.

С начала XXI века. РФ отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников Голодомора.

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