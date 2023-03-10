Планы Путина захватить Украину зимой провалились: эксперт объяснил причины

Российские военные ждали заморозки, чтобы совершить какой-то маневр, однако их планы провалились. Несмотря на различные технологии, местность и погода по-прежнему имеют решающее значение на войне.

Об этом сказал Джон Спенсер, майор армии США в отставке, пишет Newsweek.

Спенсер заявил, что российские военные ждали заморозки, чтобы совершить какой-то маневр для продвижения линии перед весенним наступлением, а погода им этого не дала сделать. Он напомнил, что Украину называют "житницей Европы" из-за ее плодородной почвы. Однако та же почва при определенных погодных условиях бывает очень илистая, а потому в ней застревает военная техника.

Поэтому, как считает Спенсер, российским войскам приходится передвигаться по дорогам Украины, что делает их очень уязвимыми.

"Это преимущество родной местности", — сказал Спенсер.

Российские военные дезориентировались теплой зимней погодой, поэтому не смогли осуществить успешное наступление на украинские позиции.

Напомним:

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что война России против Украины закончится в 2023 году, однако это произойдет нескоро, поскольку Путин не планирует сдаваться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что победа Украины в войне с Россией , которая цинично напала на наше государство, обязательно будет.

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