В Одесской области трехлетняя девочка утонула в бочке с водой

В Одесской области 3-летний ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома.

Об этом сообщило "Общественное" со ссылкой на спикер Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевскую.

В правоохранительных органах говорят, что ребенка нашли мёртвым родители. Полицейские открыли производство с пометкой "несчастный случай". Продолжается расследование.

Тем временем "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что несчастный случай произошел в селе Плахтиевка. Родители ребенка работали в огороде. Сначала Ева была рядом с ними, но в какой-то момент она скрылась. Родители обнаружили девочку без признаков жизни в бочке с водой.

Напомним, во Львове суд признал виновным отца, избившего собственного сына деревянной колодкой от швабры. Он нанес удары в участок левого плеча, левой кисти и шеи спереди, несколько ударов кулаком правой руки в область носа, нижней части челюсти и губы слева.

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