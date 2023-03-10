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В Одеській області трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Одеській області трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

Фото: Associated Press

Дитину без ознак життя знайшли батьки.

В Одеській області 3-річна дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвську.

У правохоронних органах кажуть, що дитину знайшли мертвою батьки. Поліцейські відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок". Триває розслідування.

Тим часом "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що нещасний випадок стався  у селі Плахтіївка. Батьки дитини працювали на городі. Спочатку Єва була поруч з ними, але в якийсь момент вона зникла. Батьки знайшли дівчинку без ознак життя у бочці з водою.

Нагадаємо, у Львові суд визнав винним батька, який побив власного сина дерев'яною колодкою від швабри. Він завдав удари "в ділянку лівого плеча, лівої кисті та шиї спереду, декілька ударів кулаком правої руки в область носа, нижньої частини щелепи та губи зліва.

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Дата публікації
Перегляди
808
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