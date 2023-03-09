В Одесі пацієнт побив лікарку просто у стоматологічному кабінеті

Чоловік завдав медикині 8 ударів кулаком в обличчя.
В Одесі під час відвідування стоматологічної клініки чоловік кілька разів ударив лікарку в обличчя, за що він сплатить 512 грн штрафу.
Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеси.
Інцидент стався вранці 13 лютого 2023 року у міській стоматологічній поліклініці №4 на вулиці Академіка Вільямса. Чоловік прийшов на прийом до стоматолога.
Під час обговорювання надання стоматологічних послуг між лікаркою та пацієнтом спалахнула сварка. Тоді чоловік завдав стоматологині вісім ударів кулаками в обличчя.
Одесита визнали винним "у навмисному завдаванні легких тілесних ушкоджень". Свою провину він повністю визнав.
Суд ухвалив, що скоєне є дрібним хуліганством, і наказав винному сплатити штраф у розмірі 512 грн.
Нагадаємо, напередодні на Одещині водій вбив знайомого, бо той стукав по сидінню машини. За цей злочин він відсидить 6 років у в'язниці.
Тим часом в Одеській області чоловік зарізав дружину після сварки.
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