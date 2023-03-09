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В Одессе пациент избил врача прямо в стоматологическом кабинете

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
358
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе пациент избил врача прямо в стоматологическом кабинете

Мужчина нанес медику 8 ударов кулаком в лицо.

В Одессе во время посещения стоматологической клиники мужчина несколько раз ударил врача в лицо, за что он оплатит 512 грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Одессы.

Инцидент произошел утром 13 февраля 2023 г. в городской стоматологической поликлинике №4 на улице Академика Уильямса. Муж пришел на прием к стоматологу.

При обсуждении предоставления стоматологических услуг между врачом и пациентом вспыхнула ссора. Тогда мужчина нанес стоматологу восемь ударов кулаками по лицу.

Одессита признали виновным "в умышленном нанесении легких телесных повреждений". Свою вину он полностью признал.

Суд посчитал содеянное мелким хулиганством и постановил виновному заплатить штраф в размере 512 грн.

Напомним, накануне в Одесской области водитель убил знакомого, потому что тот стучал по сидению машины. За это преступление он отсидит 6 лет в тюрьме.

Тем временем в Одесские области мужчина зарезал жену после ссоры.

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Дата публикации
Просмотры
358
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