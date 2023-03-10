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У чорному луку та з пучком: стильна Меган Маркл влаштувала обід для жінок

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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731
Час на прочитання
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У чорному луку та з пучком: стильна Меган Маркл влаштувала обід для жінок

Меган Маркл / Фото: https://twitter.com/scobie

Меган Маркл – відома захисниця жінок та прав жінок. Тому Міжнародний жіночий день дружина принца Гаррі провела на заході, де надавала підтримку жінкам.

Герцогиня Сассекська відвідала організацію Harvest Home, яка надає матеріальну та психологічну допомогу вагітним жінкам, які опинилися у складній ситуації.

Фонд герцога та герцогині Сассекських Archewell пожертвував гроші організації, а Меган особисто приїхала, щоб організувати обід для жінок у ресторані.

Знімками із заходу поділився Омід Скобі – автор біографії Меган та Гаррі та відомий британський журналіст та письменник.

Меган цього дня була одягнена у чорний трикотажний светр у рубчик та чорні штани. Її волосся було зібране в низький пучок, у вухах виблискували великі сережки, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі та рожеві губи. Також на зап'ясті був годинник, схоже, від Cartier і кілька дорогоцінних браслетів.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Сассекські таки досягли свого та їхні діти – син Арчі та дочка Лілібет отримали титули принца та принцеси від короля Чарльза III. Вчора ми розповідали вам подробиці цієї історії.

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Дата публікації
Перегляди
731
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