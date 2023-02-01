Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Парламент Болгарії у середу, 1 лютого, визнав Голодомор геноцидом українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав президент.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

Визнання Голодомору геноцидом українців

У світі вже 21 країна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Багато держав ухвалили це рішення 2022 року, коли Росія почала новий геноцид українців. Також депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, яка визнає Голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, геноцидом.

Від початку XXI ст. РФ заперечує Голодомор як геноцид українського народу, починаючи з ухвалення заяв, що висловлюють протест проти його міжнародного визнання як злочину проти українців, та завершуючи публічним спаленням Національної книги пам’яті жертв Голодомору і руйнуванням пам’ятників Голодомору.

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