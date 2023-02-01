ФБР обшукало будинок президента Байдена

Адвокат Джо Байдена заявив, що обшук був "плановим" і отримав "повну підтримку" президента.

У середу, 1 лютого, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало обшуки в будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі (штат Делавер) у рамках розслідування щодо секретних документів.

Про це повідомляє ВВС.

Обшуки відбуваються за згодою американського президента та пов'язані з широкомасштабним розслідуванням поводження з секретними документами.

"Ми погодилися співпрацювати", - заявив особистий адвокат Байдена Боб Бауер.

Більше інформації буде оприлюднено після закінчення обшуку, додав адвокат президента.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) нещодавно обшукало ще один будинок Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, шукаючи конфіденційні документи, які датуються періодом перебування Джо Байдена на посадах віце-президента та сенатора.

Нагадаємо, раніше в особистому офісі президента США Джо Байдена були знайдені секретні документи. Американський лідер заявив, що він так його команда будуть співпрацювати зі слідством, щоб вияснити, як документи могли опинитись у його офісі.

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