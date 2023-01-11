В особистому офісі Байдена знайшли таємні документи - Reuters

В особистому офісі президента США Джо Байдена були найдені секретні документи.

Про це пише Reuters.

Президент США під час прес-конференції заявив, що серйозно ставиться до будь-яких секретних документів і не знає, що в них написано.

Байден зазначив, що був відверто здивований, коли в офісі аналітичного центру, яким він колись користувався, знайшли таємні документи.

Президент США заявив, що він так його команда будуть співпрацювати зі слідством, щоб вияснити, як документи могли опинитись у його офісі.

"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", — сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили, що вони готові й надалі відстоювати спільні цінності країн та продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден зустрівся з лідером республіканців, щоб поговорити про підтримку України.

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