Байден зустрівся з лідером республіканців: говорили про Україну

Американський президент Джо Байден під час поїздки до штату Кентуккі обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом питання зовнішньої політики, в тому числі ситуацію в Україні.
Про це сказав президент США, - пише Укрінформ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
«Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише в Конгресі, а й на міжнародному рівні», - зауважив американський лідер.
Нагадаємо, що Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників. Його трохи бентежить ситуація, що склалася.
Палата представників США ні зі п’ятої спроби, ні з шостої не змогла обрати спікера.
Зауважимо, що таке трапляється раз на сто років.
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