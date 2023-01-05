Астрологічний прогноз на 5 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нарешті можна ставати до будь-яких починань, до того ж чим серйознішими і масштабнішими вони будуть, тим краще, тому не варто втрачати вдалий шанс досягти успіху в професійному сенсі. Рекомендується також ухвалювати важливі рішення та укладати перспективні, вигідні у фінансовому плані угоди.

Символ дня: труба, яка закликає до дій.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, матимуть легкий перебіг і минуть без наслідків, але звернутися до лікаря все-таки необхідно – так би мовити, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Необхідно жалувати органи зору, не даючи їм серйозного навантаження у вигляді тривалої роботи на комп'ютері та читання за слабкого освітлення.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник: кислі овочі та фрукти, копченість, сіль, маринади та спеції.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке – навіть дуже складне – запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають важливої інформації, тому не варто зосереджуватися на їхньому сюжеті.

Табу дня: небажано проводити день у ледарстві – зіркам це може не сподобатися.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – дарує жінкам магічні здібності.

Афоризм дня: "З роками усі пристрасті вмирають, тільки самолюбство ніколи не вмирає" (Вольтер).

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