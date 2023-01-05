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Астрологический прогноз на 5 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 января

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: наконец-то можно приступать к любым начинаниям, причем чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит терять удачный шанс преуспеть в профессиональном отношении. Рекомендуется также принимать важные решения и заключать перспективные, выгодные в финансовом отношении сделки. 

Символ дня: труба, призывающая к действиям. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме и минуют без последствий, но обратиться к врачу все-таки необходимо – так сказать, во избежание неприятных сюрпризов. Необходимо щадить органы зрения, не давая им серьезной нагрузки в виде продолжительной работы на компьютере и чтения при слабом освещении. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник: кислые овощи и фрукты, копчености, соль, маринады и специи.  

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой – даже очень сложный – вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит сосредотачиваться на их сюжете. 

Табу дня: нежелательно проводить день в праздности – звездам это может не понравиться.

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит женщинам магические способности. 

Афоризм дня: "С годами все страсти умирают, только самолюбие никогда не умирает" (Вольтер). 

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Дата публикации
Просмотры
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