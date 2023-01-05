Астрологический прогноз на 5 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: наконец-то можно приступать к любым начинаниям, причем чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит терять удачный шанс преуспеть в профессиональном отношении. Рекомендуется также принимать важные решения и заключать перспективные, выгодные в финансовом отношении сделки.

Символ дня: труба, призывающая к действиям.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме и минуют без последствий, но обратиться к врачу все-таки необходимо – так сказать, во избежание неприятных сюрпризов. Необходимо щадить органы зрения, не давая им серьезной нагрузки в виде продолжительной работы на компьютере и чтения при слабом освещении.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник: кислые овощи и фрукты, копчености, соль, маринады и специи.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой – даже очень сложный – вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит сосредотачиваться на их сюжете.

Табу дня: нежелательно проводить день в праздности – звездам это может не понравиться.

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит женщинам магические способности.

Афоризм дня: "С годами все страсти умирают, только самолюбие никогда не умирает" (Вольтер).

Читайте также: