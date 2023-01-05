Байден встретился с лидером республиканцев: говорили об Украине

Американский президент Джо Байден в ходе поездки в штат Кентукки обсудил с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом вопросы внешней политики, в том числе ситуацию в Украине.
Об этом сказал президент США, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Мы говорили о внешней политике, об Украине, о том, как держать всех вместе — не только в Конгрессе, но и на международном уровне", — отметил американский лидер.
Напомним, что Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев избрать спикера Палаты представителей. Его немного смущает сложившаяся ситуация.
Палата представителей США ни с пятой попытки, ни с шестой не смогла избрать спикера.
Заметим, что такое случается раз в сто лет.
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