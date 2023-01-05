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Байден встретился с лидером республиканцев: говорили об Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
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Байден встретился с лидером республиканцев: говорили об Украине

Фото: facebook.com/POTUS

Американский президент Джо Байден в ходе поездки в штат Кентукки обсудил с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом вопросы внешней политики, в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сказал президент США, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы говорили о внешней политике, об Украине, о том, как держать всех вместе — не только в Конгрессе, но и на международном уровне", — отметил американский лидер.

Напомним, что Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев избрать спикера Палаты представителей. Его немного смущает сложившаяся ситуация.

Палата представителей США ни с пятой попытки, ни с шестой не смогла избрать спикера.

Заметим, что такое случается раз в сто лет.

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Дата публикации
Просмотры
181
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