5 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 5 января, в православном календаре день памяти Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста. Все они жили в III веке, когда на престоле посиживал правитель Декий. Он направил в город своего тезку, чтобы тот правил и заточал христиан. В течение десяти дней мучеников пытали. А 23 декабря (по старому стилю) казнили мечом. Позже их мощи перенесли в Рим.

5 января празднуют народный праздник в честь мучеников, который носит название Феодул Зимний.

Церковный праздник 5 января – день памяти преподобного Нифонта.

Родился он в Пафлагонии, а затем учился в Константинополе. В детстве он отличался смирением и добротой, однако в юности начал вести греховную жизнь. Иногда ему приходили мысли о том, что делает неправильно, но он их сразу отгонял. Однажды он встретил своего друга, который показал Нифонту, что нужно стремиться к свету. Он покаялся и попросил прощения у Божьей Матери.

Дева Мария с иконы ему улыбнулась и он начал после этого вести благочестивую жизнь. Практически все время проводил в постах и молитвах, а когда исцелился от своей болезни, причастился и принял монашество.

Когда Нифонт усилил свои подвиги, получил за это дар от Господа. Он стал видеть истинную душу людей и то, что будет происходить с ней после смерти. Уже в пожилом возрасте получил сан епископа в Констанции (Кипр).

Приметы 5 января

Народные приметы 5 января / Фото: Pexels

храпит конь на снежную бурю;

беспокойные куры в курятнике – будет метель;

кошка подыскивает теплое место – ждите холода;

снег и сильный ветер до холода в июле.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья указывают, что 5 января не следует пользоваться острыми предметами. Был высокий риск уколоться или порезаться. Женщины не подшивали одежду, чтобы не укоротить себе жизнь.

Что можно делать завтра

Зимний Феодул числился у славян покровителем скота. Хозяева проверяли сарай, хлев, сытно кормили скот. По углам в стойлах было принято развешивать чертополох, который должен был уберечь скот от болезни. 5 января женщины пекли печенье в форме зверей, затем заворачивали его в ткань, прятали к Рождеству по разным углам дома. Такой ритуал отгонял беседующего.

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