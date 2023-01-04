5 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 5 січня, у православному календарі — день пам’яті Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста. Всі вони жили у III столітті, коли на престолі сидів імператор Декій. Він надіслав до міста свого тезку, щоб той правив та ув'язнював християн. Протягом десяти днів мучеників катували. А 23 грудня (за старим стилем) стратили мечем. Згодом їхні мощі перенесли до Риму.

5 січня святкують народне свято на честь мучеників, яке носить назву Феодул Зимовий.

Церковне свято 5 січня — день пам'яті преподобного Ніфонта

Народився він у Пафлагонії, а потім навчався в Константинополі. В дитинстві він вирізнявся смиренністю та добротою, однак у юнацтві почав вести гріховне життя. Інколи йому приходили думки про те, що робить щось неправильно, але він їх одразу відганяв. Одного разу він зустрів свого друга, який показав Ніфонту, що потрібно прагнути світла. Він покаявся та попросив вибачення у Божої Матері.

Діва Марія з ікони йому посміхнулася, і він почав після цього вести благочестиве життя. Практично весь всій час проводив у постах і молитвах, а коли зцілився від своєї хвороби, причастився та прийняв чернецтво.

Коли Ніфонт посилив свої подвиги, то отримав за це дар від Господа. Він почав бачити істинну душу людей та те, що відбуватиметься з нею після смерті. Вже в літньому віці отримав сан єпископа в Костанції (Кіпр).

Прикмети 5 січня

Народні прикмети 5 січня / Фото: Pexels

хропить кінь — на снігову бурю;

неспокійні кури в курнику — буде хуртовина;

кішка підшукує тепле місце — чекайте на холоди;

сніг і сильний вітер — до холодів у липні.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я вказують, що цього дня не варто користуватися гострими предметами. Існував високий ризик уколотися чи порізатися. Жінки не підшивали одяг, щоб не вкоротити собі віку.

Що можна робити завтра

Зимовий Феодул вважався у слов'ян покровителем худоби. Господарі перевіряли сарай, хлів, ситно кормили худобу. По кутах у стійлах було заведено розвішувати чортополох, який мав уберегти худобу від хвороби. Цього дня жінки пекли печиво у формі звірів, потім загортали його в тканину, ховали до Різдва по різних кутах хати. Такий ритуал відганяв нечить.

Читайте також: