В личном офисе Байдена нашли секретные документы — Reuters

В личном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы.

Об этом пишет Reuters.

Президент США на пресс-конференции заявил, что серьезно относится к любым секретным документам и не знает, что в них написано.

Байден отметил, что был откровенно удивлен, когда в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался, нашли секретные документы.

Президент США заявил, что так его команда будут сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, как документы могли оказаться в его офисе.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", — сказал Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден встретился с лидером республиканцев, чтобы поговорить о поддержке Украины.

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