В личном офисе Байдена нашли секретные документы — Reuters

Байден заявил, что удивлен такой находкой
В личном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы.
Об этом пишет Reuters.
Президент США на пресс-конференции заявил, что серьезно относится к любым секретным документам и не знает, что в них написано.
Байден отметил, что был откровенно удивлен, когда в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался, нашли секретные документы.
Президент США заявил, что так его команда будут сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, как документы могли оказаться в его офисе.
"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", — сказал Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.
Кроме того, мы ранее информировали, что Байден встретился с лидером республиканцев, чтобы поговорить о поддержке Украины.
Читайте также: