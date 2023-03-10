Жданов рассказал, могут ли ВСУ достать до российских бомбардировщиков над Каспием

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему россияне стали запускать ракеты из Каспийского моря и может ли Украина уничтожить эти вражеские бомбардировщики на этапе запуска вражеских целей.

Оккупанты очень боятся, что Украина собьет их стратегический бомбардировщик, выходящий на боевую позицию для запусков ракет по нашей территории.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Пока был жив крейсер "Москва", на нем стояла самая мощная система ПВО на всем Черноморском флоте Российской Федерации. И под прикрытием этой системы ПВО ходила вся эскадрилья Черноморского флота, а в акватории Черного моря появлялись самолеты Ту-95мс, которые сбрасывали крылатые ракеты в направлении Украины", - рассказал Жданов.

По его словам, как только ВСУ потопили крейсер, Россия немедленно перенесла зону пусков ракет в акваторию Каспийского моря.

"Они боятся, что какая-нибудь ракета упадет на головы россиян и придется оправдываться, мол: "Как такое возможно? Вторая армия мира, "аналоговнет". Поэтому они запускают из акватории Каспийского моря, ведь если ракета и упадет, то никто об этом не узнает", — объяснил эксперт.

Он добавил, что по неподтвержденной пока информации несколько российских ракет все-таки упали в Каспийское море. И из-за высокотоксичного топлива произошло массовое отравление морских животных.

Однако Жданов объясняет, что достать до Каспийского моря, где россияне держат до 30 своих бомбардировщиков, Украина не может. Отправить туда истребители тоже не получится - они не достанут, ведь тактический радиус действия истребителей очень мал. Поэтому приходится просто сбивать те ракеты, которые оккупанты выпускают по украинцам.

Напомним, в воздушных силах показали уничтожение российской крылатой ракеты украинскими силами во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года.

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