"Росія хоче здійснити переворот у Молдові", - Подоляк

Росія продовжує загострювати ситуацію у Молдові. У російських загарбників є сценарій, який вони прагнуть реалізувати.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його словами, країна-агресорка підтягує у Молдову певні партії, які залучають у проросійські протести. Крім того, Росія відправила до Молдови кілька десятків суб'єктів, які мають військову школу за спиною.

"Вони хочуть розхитати ситуацію з точки зору штурму урядових кварталів в Кишиневі, зайти в ці квартали та створити там дивну історію під назвою "переворот" – такий собі псевдопереворот. Разом з тим зафіксувати можливість сепаратистам, які перебувають у Придністров'ї вийти звідти й збройними рядами зайти в Молдову", – припустив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента вважає, що план росіян не приречений на поразку. Підтверджує це і уряд президентки Молдови Майї Санду, який досить жорстко реагує і поводить себе на подібних вуличних акціях.

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Зазначимо, внутрішня ситуація в Молдові свідчить про наявні ознаки гібридної війни. Там намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди.

Напередодні також стало відомо, що у Кремлі хотіли влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб диктатор РФ Володимир Путін планував повалити владу в Молдові.

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