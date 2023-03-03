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Пиріг на кефірі: дуже простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
1 хв
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Пиріг на кефірі: дуже простий рецепт

Фото: Credits

Цей пиріг дуже простий у приготуванні. Рецепт підійде тим, хто тільки починає пробувати себе у випічці.

Швидкий пиріг на кефірі – чудовий варіант на всі випадки життя. Цей пиріг виходить у всіх. Для приготування вам знадобиться лише блендер.

Складники

  • крупа манна – 1 склянка;
  • кефір 2,5% – 1 склянка;
  • борошно – 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка;
  • яйця – 3 шт.;
  • олія вершкове розтоплене – 4 ст. л.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванільний цукор;
  • сіль – щіпка;
  • олія – для змащування форми.

Приготування

Крупу манну залийте кефіром. Перемішайте та залиште для набухання на 30 хвилин.

Яйця з цукром збийте блендером, додайте ванільний цукор, сіль. Влийте збиті яйця до манки, додайте вершкове масло і перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте.

Форму для випікання застеліть пергаментом і змастіть олією. Вилийте тісто у форму. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Поради

Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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Дата публікації
Перегляди
140
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