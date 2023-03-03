Пиріг на кефірі: дуже простий рецепт

Цей пиріг дуже простий у приготуванні. Рецепт підійде тим, хто тільки починає пробувати себе у випічці.
Швидкий пиріг на кефірі – чудовий варіант на всі випадки життя. Цей пиріг виходить у всіх. Для приготування вам знадобиться лише блендер.
Складники
- крупа манна – 1 склянка;
- кефір 2,5% – 1 склянка;
- борошно – 1 склянка;
- цукор – 1 склянка;
- яйця – 3 шт.;
- олія вершкове розтоплене – 4 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ванільний цукор;
- сіль – щіпка;
- олія – для змащування форми.
Приготування
Крупу манну залийте кефіром. Перемішайте та залиште для набухання на 30 хвилин.
Яйця з цукром збийте блендером, додайте ванільний цукор, сіль. Влийте збиті яйця до манки, додайте вершкове масло і перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте.
Форму для випікання застеліть пергаментом і змастіть олією. Вилийте тісто у форму. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Поради
Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
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