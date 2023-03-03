Українська тенісистка в напруженому матчі пробилася до чвертьфіналу турніру в США

Марта Костюк продовжує боротися за трофей на змаганнях в Остіні.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У матчі другого кола 20-річна українка перемогла американку Медісон Бренгл.

Поєдинок тривав одну годину та 45 хвилин. Костюк виграла перший сет – 6:3, але з аналогічним рахунком поступилася в другому. Вирішальна партія завершилася розгромним тріумфом нашої співвітчизниці – 6:0.

Упродовж зустрічі Марта не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та використала 6 з 17 брейкпойнтів.

У чвертьфіналі суперницею українки стане німкеня Анна-Лена Фрідзам, яка в першому раунді обіграла іншу українку Даяну Ястремську.

Зазначимо, що для Костюк це буде третій чвертьфінал цього року. Раніше Марта виходила до цієї стадії в Аделаїді та Хуахіні.

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