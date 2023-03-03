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Пирог на кефире: очень простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
820
Время на прочтение
1 мин
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Пирог на кефире: очень простой рецепт

Фото: Credits

Этот пирог очень прост в приготовлении. Рецепт подойдет тем, кто только начинает пробовать себя в выпечке.

Быстрый пирог на кефире отличный вариант на все случаи жизни. Этот пирог получается у всех. Для приготовления вам понадобится только блендер. 

Ингредиенты

  • крупа манная – 1 стакан
  • кефир 2,5% - 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • сахар – 1 стакан
  • яйца – 3 шт.
  • масло сливочное растопленное – 4 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар
  • соль – щепотка
  • растительное масло – для смазывания формы

Приготовление

Крупу манную залейте кефиром. Перемешайте и оставьте для набухания на 30 минут.

Яйца с сахаром взбейте блендером, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте взбитые яйца к манке, добавьте сливочное масло и перемешайте. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Советы

  • Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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Дата публикации
Просмотры
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