Пирог на кефире: очень простой рецепт

Этот пирог очень прост в приготовлении. Рецепт подойдет тем, кто только начинает пробовать себя в выпечке.

Быстрый пирог на кефире отличный вариант на все случаи жизни. Этот пирог получается у всех. Для приготовления вам понадобится только блендер.

Ингредиенты

крупа манная – 1 стакан

кефир 2,5% - 1 стакан

мука – 1 стакан

сахар – 1 стакан

яйца – 3 шт.

масло сливочное растопленное – 4 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар

соль – щепотка

растительное масло – для смазывания формы

Приготовление

Крупу манную залейте кефиром. Перемешайте и оставьте для набухания на 30 минут.

Яйца с сахаром взбейте блендером, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте взбитые яйца к манке, добавьте сливочное масло и перемешайте. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Советы

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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