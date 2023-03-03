Пирог на кефире: очень простой рецепт

Этот пирог очень прост в приготовлении. Рецепт подойдет тем, кто только начинает пробовать себя в выпечке.
Быстрый пирог на кефире отличный вариант на все случаи жизни. Этот пирог получается у всех. Для приготовления вам понадобится только блендер.
Ингредиенты
- крупа манная – 1 стакан
- кефир 2,5% - 1 стакан
- мука – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- яйца – 3 шт.
- масло сливочное растопленное – 4 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванильный сахар
- соль – щепотка
- растительное масло – для смазывания формы
Приготовление
Крупу манную залейте кефиром. Перемешайте и оставьте для набухания на 30 минут.
Яйца с сахаром взбейте блендером, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте взбитые яйца к манке, добавьте сливочное масло и перемешайте. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте.
Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Советы
- Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
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