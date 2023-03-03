"Россия хочет совершить переворот в Молдове", — Подоляк

Россия продолжает усугублять ситуацию в Молдове. У русских захватчиков есть сценарий, который они стремятся реализовать.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, страна-агрессорка подтягивает в Молдову определенные партии, привлекаемые в пророссийские протесты. Кроме того, Россия отправила в Молдову несколько десятков субъектов, имеющих военную школу за спиной.

"Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе, зайти в эти кварталы и создать там удивительную историю под названием "переворот" — псевдопереворот. Вместе с тем зафиксировать возможность сепаратистам, которые находятся в Приднестровье выйти оттуда и вооруженными". рядами зайти в Молдову", – предположил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента считает, что план россиян не обречен на поражение. Подтверждает это и правительство президентки Молдовы Майи Санду, которое достаточно жестко реагирует и ведет себя на подобных уличных акциях.

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Отметим, внутренняя ситуация в Молдове свидетельствует об имеющихся признаках гибридной войны. Там пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды.

Накануне стало известно, что в Кремле хотели устроить беспорядки во время футбольного матча в Кишиневе. Таким образом, диктатор РФ Владимир Путин планировал свергнуть власть в Молдове.

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