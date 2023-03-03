Андрей Данилко из-за серьезных проблем со здоровьем перенес свой европейский тур

Украинский артист Андрей Данилко из-за состояния своего здоровья был вынужден перенести на несколько месяцев вперед свой европейский тур, в частности, концерт в Таллине, запланированный на 5 марта.

Соответствующая информация появилась на сайте местного билетного оператора Piletilevi. В сообщении отмечается, что выступление звезды, которое было запланировано на 5 марта 2023 в Таллине, пришлось перенести на 19 мая 2023 года.

Причиной переноса стало состояние здоровья Данилко – у артиста диагностировали тяжелую форму ларингита.

Как позже прокомментировали эстонскому изданию Limon представители Данилко, тур подвинули по настоятельной рекомендации врача.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, которое нуждается в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", — прокомментировали у артиста.

Все приобретенные билеты на концерт в Таллине остаются действительными на новую дату или билетный оператор может вернуть деньги.

Отметим, что несколько недель назад Андрей Данилко уже рассказывал о своих проблемах со здоровьем. Тогда артист делился, что ларингит, который его мучил, чуть не сорвал его концерт в Италии. Тогда врачу удалось быстро поставить Данилко на ноги. Но, похоже, заболевание обострилось.

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