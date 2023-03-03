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Андрій Данилко через серйозні проблеми зі здоров'ям переніс свій європейський тур

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
2 хв
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Андрій Данилко через серйозні проблеми зі здоров'ям переніс свій європейський тур

Андрій Данилко

У артиста діагностували важку форму ларингіту.

Український артист Андрій Данилко через стан свого здоров'я був змушений перенести на декілька місяців вперед свій європейський тур, зокрема концерт у Талліні, запланований на 5 березня.

Відповідна інформація з'явилася на сайті місцевого квиткового оператора Piletilevi. У повідомленні зазначається, що виступ зірки, який був запланований на 5 березня 2023 року у Талліні, довелося перенести на 19 травня 2023 року.

Причиною переносу став стан здоров'я Данилка – у артиста діагностували важку форму ларингіту.

Як пізніше прокоментували естонському виданню Limon представники Данилка, тур посунули за наполегливою рекомендацією лікаря.

"У Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", - прокоментували у артиста.

Всі придбані квитки на концерт у Талліні залишаються дійсними на нову дату, або квитковий оператор може повернути гроші.

Зазначимо, що декілька тижнів тому Андрій Данилко вже розповідав про свої проблеми зі здоров'ям. Тоді артист ділився, що ларингіт, який його тоді мучив, ледь не зірвав його концерт в Італії. Тоді лікарю вдалося швидко поставити Данилка на ноги. Та, схоже, хвороба загострилася.

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Дата публікації
Перегляди
195
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