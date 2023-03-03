Донька Олі Полякової показала пристрасні поцілунки з бойфрендом у Парижі

Старша донька Олі Полякової Маша Полякова 2 березня відсвяткувала день народження.

Дівчині виповнилося 18 років. Своє повноліття Маша у компанії бойфренда Артура вирушила святкувати до одного з найромантичніших міст світу – Парижа. На сторінці в Instagram Полякова-молодша поділилася декількома кадрами з романтичної подорожі.

Маша Полякова зустріла 18-річчя у Парижі / Фото: instagram.com/mashapolyakova

На одній з фотографій Маша позує зі своїм коханим біля Ейфелевої вежі, злившись у пристрасному поцілунку.

"Ну ось і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16 і тоді мій світ перевернувся, як і у всіх українців. Бажати сьогодні можна лише одне, і це – перемога. Я ніколи не думала, що буду святкувати своє свято без батьків, не в дома, не в своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом у Англії і жити в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що буду так сумувати за будинком, за своєю батьківщиною", - розповіла Маша.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Своєю чергою, Оля Полякова показала, як вітала доньку з повноліттям. Зіркова мама зідзвонилася з Машею відеозв'язком та разом з батьком привітали дівчину. Цікаво, що в цей момент разом з Машею був її бойфренд. Судячи з усього, дівчина вже познайомила батьків з обранцем і вони благословили їхні стосунки.

Маша Полякова вже познайомила бойфренда з батьками

Нагадаємо, раніше Маша Полякова показувала, як разом з коханим Артуром вони варили борщ у лондонському гуртожитку.

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