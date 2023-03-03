Чоловік потрапив у чотири ДТП за годину: як це сталося 

Чоловік сказав, що пробув у лікарні лише дві години, після чого його виписали.

У Каліфорнії чоловік потрапив у чотири ДТП за годину під час снігової бурі та вижив, відбувшись травмою руки.

Про це повідомляє Daily Mail.

32-річний Джеймс Холсі повертався автомобілем додому і несподівано потрапив у снігову бурю. Машина американця почала зісковзувати на гірці.

"Я помітив зустрічну машину, і щоб не зіткнутися з нею, з'їхав на узбіччя і пробив переднє колесо", - пояснив чоловік.

В очікуванні евакуатора Холсі вийшов з машини і за секунду сталася ще одна ДТП: в нього в'їхала інша машина. Водій побачив потерпілого на узбіччі дороги та хотів допомогти йому, але врізався у його автомобіль.

"Я ніби злетів у повітря в якийсь момент, приземлився під машину... Я миттєво піднявся на ноги, і мої руки були дуже порізані", — сказав він.

Поки Холсі перев'язував руку, його знову збив автомобіль, який піднімався на пагорб. Чоловіка затисло між двома транспортними засобами.

Невдовзі на місце події приїхала швидка допомога і медики доправили американця до лікарні. Як тільки Холсі подумав, що тепер він у безпеці, у швидку допомогу врізався ще один автомобіль.

За дві години його відпустили з лікарні. "Бог вберіг мене, бо навіть у лікарні здивувалися, як я вижив після того, що сталося", — сказав чоловік.

Нагадаємо, у штаті Джорджія, що в США, жінка протаранила на своєму автомобілі ресторан. Причиною стало те, що їй нібито не поклали печиво.

Фургон зім'яло, як іграшковий: на трасі "Київ-Чоп" жахлива ДТП

Читайте також: