Мужчина попал в четыре ДТП за час: как это произошло

Мужчина сказал, что пробыл в больнице всего два часа, после чего его выписали.

В Калифорнии мужчина попал в четыре ДТП за час во время снежной бури и выжил, отделавшись травмой руки.

Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Джеймс Холси возвращался на автомобиле домой и неожиданно попал в снежную бурю. Машина американца начала соскальзывать на горке.

"Я заметил встречную машину, и чтобы не столкнуться с ней, съехал на обочину и пробил переднее колесо", – объяснил мужчина.

В ожидании эвакуатора Холси вышел из машины и через секунду произошло еще одно ДТП: в него въехала другая машина. Водитель увидел пострадавшего на обочине дороги и хотел помочь ему, но врезался в его автомобиль.

"Я будто взлетел в воздух в какой-то момент, приземлился под машину... Я сразу поднялся и увидел, что у меня на руках серьезные порезы", — сказал он.

Пока Холси перевязывал руку, его снова сбил поднимавшийся на холм автомобиль. Мужчину зажало между двумя транспортными средствами.

Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь и медики доставили американца в больницу. Как только Холси подумал, что теперь он в безопасности, в скорую помощь врезался еще один автомобиль.

Через два часа его отпустили из больницы. "Бог уберег меня, потому что даже в больнице удивились, как я выжил после случившегося", — сказал мужчина.

Напомним, в штате Джорджия в США женщина протаранила на своем автомобиле ресторан. Причиной стало то, что ей вроде бы не положили печенье.

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