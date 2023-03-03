Мужчина попал в четыре ДТП за час: как это произошло

Мужчина сказал, что пробыл в больнице всего два часа, после чего его выписали.
В Калифорнии мужчина попал в четыре ДТП за час во время снежной бури и выжил, отделавшись травмой руки.
Об этом сообщает Daily Mail.
32-летний Джеймс Холси возвращался на автомобиле домой и неожиданно попал в снежную бурю. Машина американца начала соскальзывать на горке.
"Я заметил встречную машину, и чтобы не столкнуться с ней, съехал на обочину и пробил переднее колесо", – объяснил мужчина.
В ожидании эвакуатора Холси вышел из машины и через секунду произошло еще одно ДТП: в него въехала другая машина. Водитель увидел пострадавшего на обочине дороги и хотел помочь ему, но врезался в его автомобиль.
"Я будто взлетел в воздух в какой-то момент, приземлился под машину... Я сразу поднялся и увидел, что у меня на руках серьезные порезы", — сказал он.
Пока Холси перевязывал руку, его снова сбил поднимавшийся на холм автомобиль. Мужчину зажало между двумя транспортными средствами.
Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь и медики доставили американца в больницу. Как только Холси подумал, что теперь он в безопасности, в скорую помощь врезался еще один автомобиль.
Через два часа его отпустили из больницы. "Бог уберег меня, потому что даже в больнице удивились, как я выжил после случившегося", — сказал мужчина.
Напомним, в штате Джорджия в США женщина протаранила на своем автомобиле ресторан. Причиной стало то, что ей вроде бы не положили печенье.
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