В церковной башне нашли 188-летнюю "капсулу времени" (видео)

В сундуке были спрятаны три документа.

В словацком селе Штитник во время реконструкции крыши церкви Святого Иуды Тадеаша обнаружили 188-летнюю "капсулу времени".

Об этом пишет издание Euronews.

В ящике под металлическим крестом были спрятаны три документа. Два из них датированы 1834 годом, а третий – 1854 годом.

В этих бумагах есть стихотворение Яна Ружбацкого словацким и чешским языком, описывающим историю церкви. В частности, пожар в храме и его реставрацию. Они также содержат интересные детали о тогдашнем руководстве страны и даже ценах на говядину, сельскохозяйственные культуры и уток.

Находка вдохновила местного священника — теперь он хочет оставить в церкви "капсулу времени", которая бы задокументировала текущий ремонт крыши и другие события современности.

Напомним, в парке в Пенсильвании посетители нашли бутылку, содержащую 50-летнее сообщение.

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