Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" виходять з Бахмута: тримали оборону 110 діб

"Мадяр" відмовився коментувати деталі.
Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" отримав наказ про вихід з Бахмута на Донеччині. Воїни тримали борону міста 110 діб.
Про це повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки, засновник підрозділу Роберт Бровді "Мадяр" у Telegrаm-каналі.
За його словами, підрозділ отримав наказ від вищого командування перети на нові позиції. "Мадяр" не прокоментував деталі.
"Посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент, критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 діб бойових чергувань: я, перш за все, військовий, тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту", - сказав він.
Нагадаємо, 27 лютого "Мадяр" розповів про ситуацію в Бахмуті. Він наголосив, що наразі тяжко на кожному з напрямків міста. Росіяни атакують, а українським захисникам не вистачає зброї.
Читайте також:
- Коли закінчиться війна: у Залужного дали оптимістичний прогноз
- Чи втримають ЗСУ Бахмут: подробиці з найгарячішої точки фронту і карта бойових дій
- Навесні Путін хотів підписати капітуляцію України, але плани провалилися - експерт