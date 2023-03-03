Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" виходять з Бахмута: тримали оборону 110 діб

Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" отримав наказ про вихід з Бахмута на Донеччині. Воїни тримали борону міста 110 діб.

Про це повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки, засновник підрозділу Роберт Бровді "Мадяр" у Telegrаm-каналі.

За його словами, підрозділ отримав наказ від вищого командування перети на нові позиції. "Мадяр" не прокоментував деталі.

"Посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент, критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 діб бойових чергувань: я, перш за все, військовий, тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту", - сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого "Мадяр" розповів про ситуацію в Бахмуті. Він наголосив, що наразі тяжко на кожному з напрямків міста. Росіяни атакують, а українським захисникам не вистачає зброї.

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