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Місто стоїть, але для наступу ЗСУ не вистачає зброї: військовий розповів про ситуацію в Бахмуті

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Місто стоїть, але для наступу ЗСУ не вистачає зброї: військовий розповів про ситуацію в Бахмуті

Фото: Associated Press

Біля 3-4 разів за ніч Бахмут атакує російська авіація.

Український військовий із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію в Бахмуті станом на 22:00 понеділка, 27 лютого. Він наголосив, що наразі тяжко на кожному з напрямків міста. Росіяни атакують, а українським захисникам не вистачає зброї. 

Про це воїн повідомив у відеозверненні в соцмережах.     

Окупанти прагнуть якнайшвидше взяти місто в кільце. Наразі облоги немає, але на північному фланзі ситуація вкрай тяжка. Звідти загарбники ведуть фактично безперервні штурмові дії. Також вони хочуть "перекусити" одну з доріг, зазначив "Мадяр". 

"Ворог гамселить по місту артилерією, танками, РСЗВ, мінометами. Останні декілька днів додав авіацію", - наголосив він. 

Щоночі Бахмут атакують 3-4 літаки. Для наступальних дій ЗСУ засобів наразі не достатньо. Водночас військовий підкреслив, що захисники з розумінням ставляться до будь-яких дій і рішень командування. 

"Не вистачає мін всіх без виключення: від 60-х до 120-х. Не вистачає ручних гранатометів", - сказав він. 

Окрім цього, погіршуються погодні умови: вночі - туман; вдень - температура вище нуля, але дощить. 

"Щоночі нічого практично не видно. Волога страшенна, все потануло, плюсова температура третій день. Болота по коліна, це досить м'яко кажучи. Разів десять протягом дня дощить-перестає, дощить-перестає", - розповів захисник. 

Усе це впливає на складність виконання тих чи інших тактичних і бойових завдань, додав він. Завдяки характеру воїнів, які продовжують захищати Бахмут, місто продовжує стояти. 

Нагадаємо, військовий із позивним "Киянин" розповів, що росіяни стягнули до Бахмута всі свої боєздатні підрозділи. За його словами, ЗСУ тримають Бахмут, попри дуже складну ситуацію.

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Дата публікації
Перегляди
194
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