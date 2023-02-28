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У Туреччині знову стався землетрус

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Туреччині знову стався землетрус

Фото: Unsplash

Підземні поштовхи зафіксували неподалік одного з найбільших міст країни.

У понеділок, 27 лютого, у районі міста Ізмір, одного з найбільших у Туреччині, стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 4,1 бала. 

Про це повідомляє Агенція з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями. 

Епіцентр землетрусу зафіксували в Ізмірській затоці на глибині 14,5 км о 20:22 за київським часом. 

Раніше ми повідомляли, що українські рятувальнии в Туреччині визволили жінку, яка перебувала під завалами понад 205 годин. Також працівники ДСНС деблокували десятки загиблих. 

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Кількість жертв складає понад 50 тисяч людей.

18 лютого в поруйнованій землетрусом турецькій провінції Кахраманмараш знову відбулися підземні поштовхи. Однак вони виявилися менш потужними.

Ще два землетруси 20 лютого сталися в турецькій провінції Хатай, Через них загинули щонайменше 6 людей, сотні мешканців постраждали. У країні зберігається небезпека повторних землетрусів.

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Дата публікації
Перегляди
1245
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