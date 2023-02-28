В Турции снова произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали недалеко от одного из крупнейших городов страны.

В понедельник, 27 февраля, в районе города Измир, одного из крупнейших в Турции, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.

Об этом сообщает Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в Измирском заливе на глубине 14,5 км в 20:22 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что украинские спасатели в Турции освободили женщину, которая находилась под завалами более 205 часов. Также работники ГСЧС деблокировали десятки погибших.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Число жертв составляет более 50 тысяч человек.

18 февраля в разрушенной землетрясением турецкой провинции Кахраманмараш снова произошли подземные толчки. Однако они оказались менее сильными.

Еще два землетрясения 20 февраля произошли в турецкой провинции Хатай. Из-за них погибли по меньшей мере 6 человек, сотни жителей пострадали. В стране сохраняется опасность повторных землетрясений.