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У Туреччині стались нові землетруси: пошкоджені будинки (відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4876
Час на прочитання
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У Туреччині стались нові землетруси: пошкоджені будинки (відео)

Фото: Associated Press

Землетрус стався у провінції Хатай.

У Туреччині в понеділок, 20 лютого, сталися два нові землетруси магнітудою 6,4 та 5,8 бала. 

Про це пише dailysabah.com.

Епіцентром першого землетрусу магнітудою 6,4 бала був район Дефне. Інший землетрус був магнітудою 5,8 бала з епіцентром в районі Самандаг у турецькій провінції Хатай. 

Також землетруси чули в інших містах, що викликало паніку серед місцевих. У Мережі повідомляють, що через нові землетруси пошкоджені будинки. Людей місцева влада закликає триматися подалі від будівель та за можливістю евакуюватися з цього регіону.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 бала став найпотужнішим від 1939 року.

Також 18 лютого на південному сході Туреччини у провінції Кахраманмараш, яка постраждала від руйнівного землетрусу 6 лютого, знову сталися підземні поштовхи.

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Дата публікації
Перегляди
4876
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