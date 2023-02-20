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Землетруси в Туреччині: для постраждалих у Хатаї створили наметовий табір

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Землетруси в Туреччині: для постраждалих у Хатаї створили наметовий табір

У турецькій провінції Хатай створили табір для постраждалих від землетрусу

Там мешкають сотні людей.

У турецькій провінції Хатай облаштували тимчасовий наметовий табір для постраждалих внаслідок землетрусів. Мешканців забезпечують триразовим харчуванням та предметами першої необхідності. 

У наметовому таборі наразі мешкають близько 900 людей, повідомляє Anadolu.

Там розмістили й Мелек Суадіє. Жінка розповіла, що її будинок був зруйнований, а п'ять родичів загинули. Її разом із рідними, які пережили стихійне лихо, розмістили в таборі. Мелек подякувала владі за допомогу. 

У турецькій провінції Хатай створили табір для постраждалих від землетрусу / ©
У турецькій провінції Хатай створили табір для постраждалих від землетрусу

Наразі кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії складає понад 46 тисяч людей. Серед них - щонайменше 40,6 тисячі в Туреччині.

Нагадаємо, у суботу в раніше поруйнованій турецькій провінції стався новий землетрус. Підземні поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд, викликавши паніку серед місцевих мешканців. 

14 лютого стало відомо, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинули українка Юлія Петрова та її двоє синів із Запоріжжя. Захарові було 10 років, а Матвієві - 5.

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Дата публікації
Перегляди
134
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