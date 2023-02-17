Десять днів були під завалами: у Туреччині після землетрусу дивом вижили двоє підлітків

Їх шпиталізували до лікарні.
У Туреччині на десятий день після потужного землетрусу з-під завалів дістали двох підлітків: 17-річну дівчину та 14-річного хлопця.
Про це повідомлють ВВС та TRT Haber.
У турецькій провінції Кахраманмараш врятували 17-річну дівчину Алейну Олмез. Вона провела під завалами 248 годин - понад 10 днів. Втім, потерпіла має проблеми зі здоров'я, зокрема переохолодження. Адже на вулиці була морозна погода. Її доставили в лікарню Анкари.
Один з рятувальників, який брав участь в пошуковій операції, каже що дівчину не одразу вдалося дістати. Останні години вона перебувала з рятувальниками на зв'язку.
У турецькій провінції Хатай за 260 годин після землетрусу знайшли 14-річного хлопчика Османа Халебі. Дитину відвезли до лікарні. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Втім, за ним були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6. Відомо, що землетруси забрали вже понад 41 тис. життів.
Українське МЗС повідомило, що внаслідок потужних землетрусів на півдні Туреччини загинуло 5 українців, серед них - сім'я з Запоріжжя: 46-річна Юлі Петрова та її двоє синів - 10-річний Захар та 5-річний Матвій.
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