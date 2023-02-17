Латвія передаватиме Україні машини, які вилучили у пʼяних водіїв

Сейм Латвії в остаточному читанні одноголосно ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України — українському уряду передаватимуть машини, які вилучили у пʼяних водіїв.

Про це пише місцеве видання Delfi.

"Наразі ми можемо продавати конфісковані у пʼяних водіїв машини, здавати на переробку або розбирати на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", — заявив голова Комісії з оборони Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення про передавання цих машин у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів. Процес передачі планують налагодити через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Нагадаємо, міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про намір передати Україні два вертольоти Mi-8, зенітні установки L-70 і боєприпаси. Загальна вартість пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

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