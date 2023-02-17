Латвия будет передавать Украине машины, изъятые у пьяных водителей

Сейм Латвии в окончательном чтении единогласно принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины — украинскому правительству будут передавать машины, изъятые у пьяных водителей.

Об этом пишет местное издание Delfi.

"Сейчас мы можем продавать конфискованные у пьяных водителей машины, сдавать на переработку или разбирать на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", — заявил председатель Комиссии по обороне Раймонд Бергманис, отвечавший за продвижение законопроекта в Сейме.

Решение о передаче этих машин в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров. Процесс передачи планируется наладить через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Напомним, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о намерении передать Украине два вертолета Mi-8, зенитные установки L-70 и боеприпасы. Общая стоимость пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро.

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