Литва передаст Украине зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8

Общая стоимость будущего пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро.

Литва предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи, содержащий два вертолета Mi-8, зенитные установки L-70 и боеприпасы.

Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter.

"У меня есть определенные хорошие новости из Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной помощи для Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Mi-8", — подчеркнул Анушаускас.

Министр обороны добавил, что общая стоимость будущего пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время удалось разблокировать предоставление Украине партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

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