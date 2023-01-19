Литва передасть Україні зенітні установки L-70 та два гелікоптери Mi-8

Литва надає Україні новий пакет оборонної допомоги, який містить два вертольоти Mi-8, зенітні установки L-70 і боєприпаси.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

"У мене є певні гарні новини з Литви для України. Новий литовський пакет летальної допомоги для України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Mi-8", - наголосив Анушаускас.

Міністр оборони додав, що загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

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