Дальність Brimstone 2 та інші переваги та характеристики ракети

В рамках військової допомоги Україна отримала від Великої Британії ракети Brimstone 2. Яка дальність цих ракет, основні характеристики та переваги, читайте в матеріалі ТСН.ua

Про передачу ракет повідомляє аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker: «Сполучене Королівство постачає ЗСУ не лише старі ракети Brimstone 1, але й сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode».

Яка дальність ракет Brimstone 2 Dual Mode та їх призначення

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60+ км, з гелікоптера — 40+ км, з наземних платформ вона значно менша. Це викликано великими енергозатратами ракети для набирання висоти.

Тобто дальність пуску високоточних британських ракет нового покоління вдвічі вища, ніж у їхніх попередників, раніше наданих Україні.

Brimstone є ракетами класу «повітря-земля», «земля-земля» і призначені для ураження танків, артилерії, систем РЕБ, невеликих суден та десантних кораблів.

Історія створення Brimstone 2

Ракети наземного або повітряного базування Brimstone розроблені компанією MBDA UK для Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.

Початково використовувались проти масових скупчень бронетехніки противника. Точність наведення на цілі забезпечувалася завдяки активному радіолокаційному самонаведенню.

Такий принцип наведення завдавав багато побічну шкоду, тому що ракети вражали не лише техніку, а й цивільних осіб та дружні сили, якщо вони знаходились в районі бою. Тому після досвіду використання цих ракет в Афганістані до ракети додали лазерне наведення, яке дозволило уражати конкретні та найбільш пріоритетні цілі

Перші Brimstone надійшли на озброєння літаків Королівських ВПС у 2005 році, покращена Brimstone 2 - у 2016 році.

Основні переваги Brimstone 2 Dual Mode

Brimstone 2 Dual Mode має значно більшу, на 200% максимальну дальність, а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера.

Крім більшої дальності перевагою Brimstone 2 Dual Mode є те, що ракета має комбіновану систему наведення. Вона поєднує базову радіолокаційну головку самонаведення, яка здатна виокремлювати наземні цілі та дозволяє працювати у режимі «вистрілив і забув». При цьому при залпі ракети обмінюються інформацією, що не дозволяє наведення двох ракет на одну ціль. Класична напівактивна лазерна система дозволяє наводити ракети, зокрема, і шляхом підсвітки цілі, наприклад, з БпЛА.

Brimstone 2 є ефективними проти сучасних видів броні.

Характеристики Brimstone 2 Dual Mode

Виробник: MBDA

Вага: 52,7 кг

Довжина: 1,8 м

Діаметр: 18 см

Швидкість: 1 620 км/г

Наведення: радар міліметрового діапазону та напівактивний лазер

Бойова частина: тандемна

Вага бойової частини: 6,3 кг

Традиційно ракети запускаються ВПС Великої Британії з винищувачів Tornado і Typhoon, ЗСУ використовує як мобільні пускові установки вантажні машини.

Яка вартість ракет

За даними The Telegraph, вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

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