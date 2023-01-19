Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння — Кулеба

Наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі, передає "Укрінформ".

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає передання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

Окрім того, він заявив, що Україна усвідомлює наміри Росії перемогти на полі бою, але головна мета залишається незмінною – повна деокупація всієї території.

"Ми розуміємо, наскільки важливим є нинішній рік, ми усвідомлюємо наміри Росії. Ми маємо бути готовими до її спроб перемогти на полі бою і не допустити цього. Але наші цілі у війні залишаються незмінними – повне відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що на запитання, коли він відкоркує пляшку шампанського за перемогу України, він дає дуже просту відповідь: коли останній квадратний сантиметр української території повернеться під контроль України.

Глава української дипломатії зауважив, що до головної мети додається багато інших – правосуддя, репарації, повоєнне відновлення, гарантії того, що Росія не повторить агресії.

"Але повернення контролю над усією українською територією буде базовою перемогою. Без цього все інше в принципі буде неможливо", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, його часто запитують, чи відновлення територіальної цілісності України включає Крим.

"Коли журналісти чи політики додають "включно з Кримом", вони мимоволі посилюють російський наратив, що Крим – це щось особливе, що є територія України і територія Криму. Цього не слід робити. Має бути один простий підхід: Крим не відрізняється від Херсона, Донецька, Луганська, Харкова, Києва чи будь-якого українського міста. Це все Україна, і кожний шматочок нашої землі має повернутися під наш контроль", - підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив під час виступу в Палаті громад про виділення "найбільшого пакета військової допомоги" Україні. Він включає передачу роти танків типу Challanger 2, САУ AS90, 100 одиниць бронетехніки, пакет для розмінування, десятки БПЛА, 100 тисяч артилерійських снарядів, сотні "удосконалених ракет" у тому числі Starstreak.

Трибунал, озброєння та формула миру для України. Що обговорюють на форумі в Давосі

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