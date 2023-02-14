Під завалами у Туреччині загинула українка з двома синами (фото)

Її чоловік військовослужбовець.
Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві 5 років.
Про це "Суспільному" повідомив батько загиблої Юлії - Сергій Петров.
"Від 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", - каже він.
За словами Петрова, його донька з синами кілька місяців тому переїхали до родичів у місто Антак'я провінції Хатай. До слова, її чоловік військовослужбовець, лікувався від поранення у Запоріжжі. Потім планував їхати до Туреччини, аби допомогти у пошуках дружини й дітей.
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Втім, за ним були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6.
За останніми даними, у Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.
Читайте також:
- Землетрус у Туреччині: людей ховають у братських могилах, експерти рахують збитки, пошукові роботи згортаються
- Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя під час землетрусу в Сирії: опубліковано відео
- У Туреччині з-під завалів врятували 10-денне немовля, яке провело там 90 годин (фото)