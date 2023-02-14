Під завалами у Туреччині загинула українка з двома синами (фото)

Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві 5 років.

Про це "Суспільному" повідомив батько загиблої Юлії - Сергій Петров.

"Від 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", - каже він.

За словами Петрова, його донька з синами кілька місяців тому переїхали до родичів у місто Антак'я провінції Хатай. До слова, її чоловік військовослужбовець, лікувався від поранення у Запоріжжі. Потім планував їхати до Туреччини, аби допомогти у пошуках дружини й дітей.

Юлія Петрова та її двоє синів Захар та Макар. Фото: з особистого архіву Сергія Петрова

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Втім, за ним були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6.

За останніми даними, у Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.

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